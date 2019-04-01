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Producție oprită
Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o radere rapidă şi eficientă.
Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.
Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi micro orificii pentru părul cel mai scurt.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Sotar
01/04/2019
Україна
Лучше филипс нет!!!
В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8200 Series HQ8200 Електробритва
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8200 Series HQ8200 Електробритва