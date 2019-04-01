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Producție oprită

8200 seriesAparat de bărbierit electric

HQ8200/17

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Rapid. Precis. Eficient.
Cele trei lame ale capetelor de bărbierire Speed-XL oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid şi mai fin
Vezi toate beneficiile

Rapid. Precis. Eficient.

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea dumneavoastră, pentru o radere rapidă şi eficientă.

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi micro orificii pentru părul cel mai scurt.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8200 Series HQ8200 Електробритва

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8200 Series HQ8200 Електробритва

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