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Producție oprită
Design AT&T Williams
Această execuţie unică a aparatului de ras Formula 1 este proiectată în colaborare cu AT&T Williams.
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.
4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
WAP73
08/05/2019
România
Perfect pentru oameni activi
Acest aparat este perfect pentru tenul meu, este usor de folosit si economisesc timp dimineata. Il recomand cu incredere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric
Mariusz Siębor
24/03/2023
Polska
Fenomen jeśli chodzi o golenie!
Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!
Avantaje
Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!
Dezavantaje
Brak.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Krzysiekk
12/03/2015
Polska
Rewelacyjna Golarka
Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver