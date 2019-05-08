ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune
  • Pasiunea pentru perfecţiune

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ7390/17

4.9
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pasiunea pentru perfecţiune
"Viaţa mea este o cursă în fiecare zi şi am nevoie de cea mai bună echipă de susţinere - echipajul meu de la stand la muncă, şi aparatul de ras Philips acasă." Nico Rosberg, şofer de Formula 1 AT&T Williams.
Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Pasiunea pentru perfecţiune

  • Design AT&T Williams

Proiectat în strânsă colaborare cu AT&T Williams

Această execuţie unică a aparatului de ras Formula 1 este proiectată în colaborare cu AT&T Williams.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Capete de bărbierit confortabile

Capete de bărbierit confortabile

Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

08/05/2019

România

România

Perfect pentru oameni activi

Acest aparat este perfect pentru tenul meu, este usor de folosit si economisesc timp dimineata. Il recomand cu incredere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Aparat de ras electric

24/03/2023

Polska

Polska

Fenomen jeśli chodzi o golenie!

Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!

Avantaje

Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!

Dezavantaje

Brak.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

12/03/2015

Polska

Polska

Rewelacyjna Golarka

Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips