Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100 %.
Lift & Cut
3 capete
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ6/50 holicí hlavy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ6/50 holicí hlavy