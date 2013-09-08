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Producție oprită

capete de bărbierit

HQ6/50

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Asigură un bărbierit precis

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100 %.

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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Asigură un bărbierit precis

  • Lift & Cut

  • 3 capete

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ6/50 holicí hlavy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ6/50 holicí hlavy

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