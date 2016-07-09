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Reîncărcabilă
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
durart
09/07/2016
Polska
Polecam wszystkim
Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
miras321
05/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Jest bardzo uniwersalna
Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Maciek12345
09/11/2013
Polska
Poręczny i łatwy w użytkowaniu
Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver