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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

HQ6970/16

4.5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Perfect, chiar şi pe gât
Un bărbierit eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Reflex Action este combinat cu tehnologia Super Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
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Lame CloseCut

Perfect, chiar şi pe gât

  • Reîncărcabilă

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Capete de schimb

Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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