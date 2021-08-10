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  • Asigură un bărbierit precis
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  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
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  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis

Producție oprită

capete de bărbierit

HQ56/50

3
| (2) Recenzii
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %.
Vezi toate beneficiile

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Asigură un bărbierit precis

  • CloseCut

  • Pentru seria HQ900

  • Pentru HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Lame CloseCut rezistente, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit precis

Lame CloseCut rezistente, cu ascuţire automată, pentru un bărbierit precis

Lamele CloseCut sunt proiectate pentru precizie pentru a-ți oferi un bărbierit precis şi fiabil de fiecare dată. Lamele rezistente cu ascuţire automată nu se uzează pentru a asigura un bărbierit eficient şi rapid.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Avantaje

Kiváló

Dezavantaje

Nem tudok

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 Körkések

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Avantaje

Brak

Dezavantaje

Nie golą

Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 głowice golące

Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 głowice golące

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