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Producție oprită
HQ56/50
CloseCut
Pentru seria HQ900
Pentru HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Lamele CloseCut sunt proiectate pentru precizie pentru a-ți oferi un bărbierit precis şi fiabil de fiecare dată. Lamele rezistente cu ascuţire automată nu se uzează pentru a asigura un bărbierit eficient şi rapid.
3.0
din 5
2
Recenzii
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Cumpărător verificat
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Avantaje
Kiváló
Dezavantaje
Nem tudok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 Körkések
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Avantaje
Brak
Dezavantaje
Nie golą
Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 głowice golące
Acest review a fost făcut pentru HQ56/50 głowice golące