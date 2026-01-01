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HQ3/40
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Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani
Lift & Cut
3 capete
Sistem cu două lame: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Sistemul de lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.
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