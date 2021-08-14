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Producție oprită
După curăţare, capetele de bărbierire ale aparatului electric de ras Philips miros, arată şi funcţionează ca noi.
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Angajat Philips
Cumpărător verificat
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Avantaje
Praktičnost
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean