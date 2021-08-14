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  • Curăţă şi lubrifiază
  • Curăţă şi lubrifiază

Producție oprită

Soluţie jet clean

HQ200/03

4.7
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Curăţă şi lubrifiază
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Curăţă şi lubrifiază

Pentru o curăţare temeinică

După curăţare, capetele de bărbierire ale aparatului electric de ras Philips miros, arată şi funcţionează ca noi.

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4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Angajat Philips

Cumpărător verificat

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

06/03/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Avantaje

Praktičnost

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean

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