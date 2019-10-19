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  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
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  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
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  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
  • Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase

Producție oprită

ProCare Auto CurlerOndulator automat

HPS940/00

4.7
| (115) Recenzii | 96% recomandă acest produs

1 premiu

Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase
Ondulatorul automat Philips ProCare creează automat bucle fabuloase în mod consecvent. Motorul profesional DC şi bara de încălzire ceramică din titan rulează, încălzesc şi ondulează automat pentru a crea o buclă perfectă, de fiecare dată.
Vezi toate beneficiile

cu motor fără perie şi bară ceramică din titan

Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase

  • Bară ceramică din titan

  • Motor DC profesional

  • 3 setări de căldură şi 3 setări de timp

  • Rezultate de coafare profesionale

Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase

Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase

Ondulatorul automat ProCare de la Philips ondulează părul pe bara încălzită şi produce bucle perfecte de fiecare dată.

Bară ceramică din titan

Bară ceramică din titan

Bară din titan profesională pentru ondulare rapidă, alunecare lină şi păr lucios. Învelişul ceramic din titan al barei combină conductivitatea termică excelentă cu o suprafaţă extrem de fină pentru a crea bucle perfecte.

Motor profesional fără perie

Motor profesional fără perie

Motor DC profesional durabil pentru crearea buclelor în direcţii diferite. Utilizează-l pentru bucle cu aspect perfect, orientate în stânga şi dreapta, pentru un aspect complet simetric. În mod alternativ, utilizează funcţia de ondulare automată pentru o combinaţie de direcţii de ondulare, pentru un aspect complet natural.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-612378

Recenzii

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4.7

din 5

115

Recenzii

96%

recomandă acest produs

19/10/2019

România

România

Produsul este excelent

Este un produs foarte bun ; onduleaza si parul mai scurt(pana sub urechi ). Sunt foarte multumita de acest produs.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

08/05/2019

România

România

Recomand cu drag

Am primit ondulatorul cadou de la sotul meu, probabil se saturase sa vada baia plina de bigudiuri felurite si alte aparate. Este absolut fabulous iar instructiunile sunt usor de urmat. Mai exact, nu trebuie sa infasori suvita cu suvita pe un tambur, timp in care e posibil sa te mai atingi din cand in cand cu dispozitivul fierbinte si sa te arzi. Sistemul de functionare e genial: fixezi suvita de par iar dispozitivul o invarte singur in jurul tamburului, rezultatul fiind o bucla perfecta. Si este si desptept, semnalul sonor de avertizare te anunta cand e gata. Il recomand din toata inima, sunt super incantata de rezultate: bucle frumoase ce tin cateva zile si cel mai important e ca se realizeaza imediat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

07/05/2019

România

România

Excelent!

Pe o scară de la 1 la 10, acest produs merita nota 14!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat

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