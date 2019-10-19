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Producție oprită
Bară ceramică din titan
Motor DC profesional
3 setări de căldură şi 3 setări de timp
Rezultate de coafare profesionale
Ondulatorul automat ProCare de la Philips ondulează părul pe bara încălzită şi produce bucle perfecte de fiecare dată.
Bară din titan profesională pentru ondulare rapidă, alunecare lină şi păr lucios. Învelişul ceramic din titan al barei combină conductivitatea termică excelentă cu o suprafaţă extrem de fină pentru a crea bucle perfecte.
Motor DC profesional durabil pentru crearea buclelor în direcţii diferite. Utilizează-l pentru bucle cu aspect perfect, orientate în stânga şi dreapta, pentru un aspect complet simetric. În mod alternativ, utilizează funcţia de ondulare automată pentru o combinaţie de direcţii de ondulare, pentru un aspect complet natural.
Premii
4.7
din 5
115
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Lena49
19/10/2019
România
Produsul este excelent
Este un produs foarte bun ; onduleaza si parul mai scurt(pana sub urechi ). Sunt foarte multumita de acest produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat
IuliaMilitaru
08/05/2019
România
Recomand cu drag
Am primit ondulatorul cadou de la sotul meu, probabil se saturase sa vada baia plina de bigudiuri felurite si alte aparate. Este absolut fabulous iar instructiunile sunt usor de urmat. Mai exact, nu trebuie sa infasori suvita cu suvita pe un tambur, timp in care e posibil sa te mai atingi din cand in cand cu dispozitivul fierbinte si sa te arzi. Sistemul de functionare e genial: fixezi suvita de par iar dispozitivul o invarte singur in jurul tamburului, rezultatul fiind o bucla perfecta. Si este si desptept, semnalul sonor de avertizare te anunta cand e gata. Il recomand din toata inima, sunt super incantata de rezultate: bucle frumoase ce tin cateva zile si cel mai important e ca se realizeaza imediat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat
Anamaria1993
07/05/2019
România
Excelent!
Pe o scară de la 1 la 10, acest produs merita nota 14!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare Auto Curler HPS940/00 Ondulator automat