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Putere de uscare de 2100 W
Motor C.A. puternic
Viteză mare a aerului până la 160 km/h*
Îngrijire cu ioni pentru un păr lucios
Uscătorul de păr Pro dispune de un motor c.a. de înaltă performanţă, cu viteză a aerului de până la 160 km/h*, care este cu 40 % mai rapid**. Este conceput pentru rezultate profesionale, eficiente.
Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica luciul şi strălucirea. Rezultatul este un păr fin, strălucitor şi neted.
4.8
din 5
275
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Eliza Maria
07/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Are caracteristici excelente
Foarte mulțumită de funcționarea uscătorului de par Prestige Pro HPS920. Un mic incovenient: greutatea cam mare
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Date of Use 2026-05-28
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Date of Use 2026-05-28
Piri74
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Este un produs excelent pe care îl recomand tuturo
Este unul dintre cele mai performante avut în ultima vreme, usor de utilizat și un design futurist
Avantaje
Multe
Dezavantaje
Nu am
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Client Philps
28/12/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
E super
Este foarte bun, usuca repede parul fara sa para a-l afecta megativ. E un pic cam greu, dar nu exagerar.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr
Testat cu capul de 9 mm la setarea de viteză 2 şi la setarea de căldură 2
faţă de predecesorul HP4997