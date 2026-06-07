ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
  • Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale

Producție oprită

Prestige ProUscător de păr

HPS910/00

4.8
| (275) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale
Uscătorul de păr Philips Prestige Pro dispune de 2100 W şi un motor de curent alternativ profesional, care ajunge până la 160 km/h*, cu 40 % mai rapid**. Îmbunătăţeşte-ţi coafarea profesională cu două capete de coafare subţiri.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

Proiectat pentru uscare şi coafare cu rezultate profesionale

  • Putere de uscare de 2100 W

  • Motor C.A. puternic

  • Viteză mare a aerului până la 160 km/h*

  • Îngrijire cu ioni pentru un păr lucios

Uscare rapidă, motor C.A. puternic

Uscare rapidă, motor C.A. puternic

Uscătorul de păr Pro dispune de un motor c.a. de înaltă performanţă, cu viteză a aerului de până la 160 km/h*, care este cu 40 % mai rapid**. Este conceput pentru rezultate profesionale, eficiente.

Putere de 2100 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Putere de 2100 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, neted şi strălucitor

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, neted şi strălucitor

Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica luciul şi strălucirea. Rezultatul este un păr fin, strălucitor şi neted.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

275

Recenzii

96%

recomandă acest produs

07/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Are caracteristici excelente

Foarte mulțumită de funcționarea uscătorului de par Prestige Pro HPS920. Un mic incovenient: greutatea cam mare

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

Date of Use 2026-05-28

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

Date of Use 2026-05-28

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Este un produs excelent pe care îl recomand tuturo

Este unul dintre cele mai performante avut în ultima vreme, usor de utilizat și un design futurist

Avantaje

Multe

Dezavantaje

Nu am

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

28/12/2024

România

România

Cumpărător verificat

E super

Este foarte bun, usuca repede parul fara sa para a-l afecta megativ. E un pic cam greu, dar nu exagerar.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS920/00 Uscător de păr

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Testat cu capul de 9 mm la setarea de viteză 2 şi la setarea de căldură 2

  2. faţă de predecesorul HP4997