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  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
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  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
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  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
  • Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată

Producție oprită

StyleCarePerie rotativă automată

HP8668/00

4.3
| (20) Recenzii | 84% recomandă acest produs
Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată
Noul airstyler cu rotaţie automată, premieră la nivel mondial, este livrat împreună cu un accesoriu ondulator unic pentru bucle delicate şi onduleuri, cu o perie rotundă pentru un aspect voluminos şi cu un cap pentru uscare blândă. O experienţă de uscare şi coafare plină de grijă.
Vezi toate beneficiile

Bucle lejere, onduleuri şi volum cu ondulare automată

  • Înveliş ceramic cu cheratină

  • Ionic

  • 800 W

  • 3 accesorii

Accesoriul de ondulare automată creează onduleuri şi bucle lejere

Accesoriul de ondulare automată creează onduleuri şi bucle lejere

După ce ţi-ai uscat părul în proporţie de 80%, aşează o şuviţă de păr în deschiderea accesoriului de ondulare automată. La atingerea unui buton, şuviţa de păr dispare în camera de ondulare, unde este uscată şi coafată. Astfel obţii o buclă frumoasă, pentru un aspect minunat şi natural.

Peria rotundă de 50 mm adaugă volum şi mişcare

Peria rotundă de 50 mm adaugă volum şi mişcare

Peria termică de 50 mm este metoda perfectă de a adăuga volum, structură şi strălucire părului. Utilizează pe părul aproape uscat pentru a crea acasă o coafură frumoasă ca la salon.

Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat şi strălucitor

Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat şi strălucitor

Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor şi drept.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

20

Recenzii

84%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Un produs ideal

Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

28/10/2017

România

România

Îngrijire ca la salon

Foarte mulțumita de produs. Aveam un alt model de la concurenta și era foarte greu acumulatorul. Acesta nu are acumulator și este ușor, peria rotativa este ideala și nu mai am de ce sa merg la coafor când am tot ceea ce îmi trebuie acasă.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kíméletes göndörítés

Nagyon egyszerű hasznáni, csak egy kicsit hosszadalmas. Nagyon természetes hullámokat készít, egyáltalán nem mesterkélt ahatás. De mindenekelőtt a legfontosabb, hogy mindezt nagyon kíméletesen teszi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó

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