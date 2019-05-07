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Producție oprită
Înveliş ceramic cu cheratină
Ionic
800 W
3 accesorii
După ce ţi-ai uscat părul în proporţie de 80%, aşează o şuviţă de păr în deschiderea accesoriului de ondulare automată. La atingerea unui buton, şuviţa de păr dispare în camera de ondulare, unde este uscată şi coafată. Astfel obţii o buclă frumoasă, pentru un aspect minunat şi natural.
Peria termică de 50 mm este metoda perfectă de a adăuga volum, structură şi strălucire părului. Utilizează pe părul aproape uscat pentru a crea acasă o coafură frumoasă ca la salon.
Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor şi drept.
4.3
din 5
20
Recenzii
84%
recomandă acest produs
Ramona84
07/05/2019
România
Un produs ideal
Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Myst1qu3
28/10/2017
România
Îngrijire ca la salon
Foarte mulțumita de produs. Aveam un alt model de la concurenta și era foarte greu acumulatorul. Acesta nu are acumulator și este ușor, peria rotativa este ideala și nu mai am de ce sa merg la coafor când am tot ceea ce îmi trebuie acasă.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
zsoca07
27/01/2019
Magyarország
Kíméletes göndörítés
Nagyon egyszerű hasznáni, csak egy kicsit hosszadalmas. Nagyon természetes hullámokat készít, egyáltalán nem mesterkélt ahatás. De mindenekelőtt a legfontosabb, hogy mindezt nagyon kíméletesen teszi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare HP8668/00 levegős hajformázó