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Producție oprită

Airstyler

HP8664/00

4.5

| (505) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Coafare versatilă, strălucire desăvârşită

Utilizează peria Dynamic Volume de la Philips pentru a crea diferite stiluri, menţinând în acelaşi timp părul moale şi strălucitor. Peria sa din peri naturali de 50 mm adaugă volum şi mişcare, în timp ce peria retractabilă creează onduleuri definite, fără şuviţe încurcate.

Vezi toate beneficiile

Perie rotativă pentru volum Philips cu 2 accesorii

Coafare versatilă, strălucire desăvârşită

  • Perie rotativă Volumebrush

  • Ioni şi turmalină

Putere de 1000 W pentru un păr frumos

Putere de 1000 W pentru un păr frumos

Acest airstyler de 1000 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Tratamentul cu ioni previne încreţirea părului, maximizează strălucirea

Tratamentul cu ioni previne încreţirea părului, maximizează strălucirea

Tratamentul cu ioni usucă părul fără a acumula energie statică. Ionii încărcaţi negativ sunt eliberaţi pentru a reduce cârlionţii, a netezi cuticulele părului şi a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr lucios, fără cârlionţi, care arată perfect.

Plăci ceramice din turmalină conferă mai multă strălucire părului

Plăci ceramice din turmalină conferă mai multă strălucire părului

Învelişul ceramic din turmalină unic al periei de coafare protejează şi revitalizează părul în timpul coafării. Acest înveliş special oferă o conducţie termică eficientă, fără puncte fierbinţi, şi adaugă strălucire cu fiecare mişcare.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

505

Recenzii

89%

recomandă acest produs

10/09/2026

România

România

Cumpărător verificat

Este perfect pentru fiecare zi

Noutatea pe care o aduce prin posibilitatea de a regla temperaturi diferite la peria rotativa face diferenta

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-07-28

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-07-28

04/09/2026

România

România

Vichy

Recomand cu incredere acest produs" perie rotativă" este exact ca in descriere și exact la ce mă așteptam. Am avut o mică teamă pentru că nu am găsit niciun nr de telefon. Este bine să avem un nr de CONTACT. Este bine să acordați incredere având un telefon la indemână....... In rest mi-a venit pachetul in 5 zile, adica este ok.

Avantaje

Este bun, vom.vedea și.pe parcurs.

Dezavantaje

Doresc să specific să aveți un nr de telefon de contact.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-09-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-09-03

30/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Super

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA715/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-06-30

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA715/00 Perie rotativă cu aer cald

Data utilizării 2026-06-30

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