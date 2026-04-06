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  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
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  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
  • Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni

Producție oprită

EssentialPerie cu aer cald

HP8663/00

4.7
| (389) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni
Usucă-ţi şi coafează-ţi părul în acelaşi timp – Peria Philips Essential îţi permite să creezi coafuri superbe, conferind în acelaşi timp mai multă strălucire părului prin îngrijirea cu ioni. Cele 4 accesorii sunt potrivite atât pentru păr lung, cât şi pentru păr scurt, astfel încât să te bucuri de coafare uşoară.
Vezi toate beneficiile

Mai multe coafuri cu îngrijire cu ioni

  • 4 accesorii

  • Îngrijire cu ioni

  • Temperatură ThermoProtect

Putere de coafare de 800 W pentru rezultate ca la salon

Putere de coafare de 800 W pentru rezultate ca la salon

Air Styler cu flux de aer de 800 W, pentru uscare şi coafare delicate. Obţine rezultate ca la salon în fiecare zi.

Mai multă îngrijire cu tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi neted

Mai multă îngrijire cu tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi neted

Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept, care străluceşte de frumuseţe.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de uscare şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

389

Recenzii

95%

recomandă acest produs

06/04/2026

România

România

Un produs excelent

Este un produs excelent usucă foarte repede părul și îl lasă moale și strălucitor

Avantaje

Usucă foarte bine părul și nu îl deteriorează

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald

31/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Nu am primit produsul, banii mi au fost restituiți. S a scris,, adresă greșită,,. Eu am verificat,adresa era corectă.😟

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA313/00 Perie cu aer cald

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA313/00 Perie cu aer cald

08/04/2025

România

România

Philups 3000

Recomand! Chiar indreapta parul, si este usor de folosit, chiar daca nu ai experienta, cu onduleurile.👏

Avantaje

Este usor de folosit

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald

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