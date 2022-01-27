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Producție oprită
Tehnologie MoistureProtect
Ionic
Plăci ceramice mobile
Senzorul diagnostichează părul de 30 de ori pe secundă şi adaptează temperatura pentru a menţine hidratarea naturală a acestuia.
Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor şi drept.
Plăcile mobile se adaptează pentru a regla presiunea aplicată asupra părului. Acest lucru protejează firele de păr împotriva deteriorării şi reduce posibilitatea ruperii acestora.
Premii
4.7
din 5
467
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Hellen89
27/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Foarte buna aceasta placa de par!! Recomand, foarte utila!!
Avantaje
Nu îți arde parul, îndreaptă orice tip de par cret intr-un timp foarte scurt!!
Dezavantaje
Încă nu am obs!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect
Jonel
14/11/2021
România
Recomand!
Am ales sa scriu aceasta evaluare, pentru ca acest producător, chiar își merita reputația. Placa de par arata impecabil. Și cu răbdare și atenție se obtin rezultate aproape la fel de impecabile. Spun, aproape pentru ca obținerea unui par drept ca la salon, presupune mai mulți factori, nu doar o placa bună. O singura data am folosit produsul, insa diferenta dintre acesta și alte placi de par, este mai mult decât evidenta. Parul arata sănătos și se simte la fel. Sunt mai mult decât multumita de alegerea făcută. Va mulțumesc.
Avantaje
Cetatea materialelor din care este confecționată. Aspect impecabil. Placi de titan.
Dezavantaje
Nu e neapărat un dezavantaj..ci mai mult o recomandare. Pe viitor, dacă ar putea funcționa fără fir, ar fi chiar perfecta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect
Iulia1
09/06/2019
România
Imi place mult aceasta placa de par
Imi place mult aceasta placa de par, incepand de la design si pana la functionalitatea sa. A fost foarte intuitiv sa o folosesc de la inceput, nu e grea deloc si vine impreuna cu o husa draguta. Se incalzeste imediat si nu arde parul. As recomand-o si prietenelor mele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect