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  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
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  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
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  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău
  • Păstrează hidratarea naturală a părului tău

Producție oprită

MoistureProtectPlacă de păr

HP8372/00

4.7
| (467) Recenzii | 94% recomandă acest produs

2 premii

Păstrează hidratarea naturală a părului tău
Tehnologia cu senzor protejează echilibrul părului. Senzorul îţi diagnostichează părul de 30 de ori pe sec. şi adaptează temp. pt. a păstra hidratarea naturală. Conservarea umezelii de până la 63 % (măsurată după 1 pulverizare în 2013).
Vezi toate beneficiile

Pentru strălucire plină de sănătate

Păstrează hidratarea naturală a părului tău

  • Tehnologie MoistureProtect

  • Ionic

  • Plăci ceramice mobile

Protecţie perfectă a umezelii datorită senzorului inovator

Protecţie perfectă a umezelii datorită senzorului inovator

Senzorul diagnostichează părul de 30 de ori pe secundă şi adaptează temperatura pentru a menţine hidratarea naturală a acestuia.

Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat şi strălucitor

Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat şi strălucitor

Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor şi drept.

Aplică mai puţină presiune pentru a reduce riscul de rupere

Aplică mai puţină presiune pentru a reduce riscul de rupere

Plăcile mobile se adaptează pentru a regla presiunea aplicată asupra părului. Acest lucru protejează firele de păr împotriva deteriorării şi reduce posibilitatea ruperii acestora.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.7

din 5

467

Recenzii

94%

recomandă acest produs

27/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Foarte buna aceasta placa de par!! Recomand, foarte utila!!

Avantaje

Nu îți arde parul, îndreaptă orice tip de par cret intr-un timp foarte scurt!!

Dezavantaje

Încă nu am obs!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

14/11/2021

România

România

Recomand!

Am ales sa scriu aceasta evaluare, pentru ca acest producător, chiar își merita reputația. Placa de par arata impecabil. Și cu răbdare și atenție se obtin rezultate aproape la fel de impecabile. Spun, aproape pentru ca obținerea unui par drept ca la salon, presupune mai mulți factori, nu doar o placa bună. O singura data am folosit produsul, insa diferenta dintre acesta și alte placi de par, este mai mult decât evidenta. Parul arata sănătos și se simte la fel. Sunt mai mult decât multumita de alegerea făcută. Va mulțumesc.

Avantaje

Cetatea materialelor din care este confecționată. Aspect impecabil. Placi de titan.

Dezavantaje

Nu e neapărat un dezavantaj..ci mai mult o recomandare. Pe viitor, dacă ar putea funcționa fără fir, ar fi chiar perfecta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

09/06/2019

România

România

Imi place mult aceasta placa de par

Imi place mult aceasta placa de par, incepand de la design si pana la functionalitatea sa. A fost foarte intuitiv sa o folosesc de la inceput, nu e grea deloc si vine impreuna cu o husa draguta. Se incalzeste imediat si nu arde parul. As recomand-o si prietenelor mele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MoistureProtect HP8374/00 Placă de îndreptat părul MoistureProtect

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