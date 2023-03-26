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  • Păr frumos, complet protejat
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  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
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  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat
  • Păr frumos, complet protejat

Producție oprită

DryCare PrestigeUscător de păr MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Păr frumos, complet protejat
Uscătorul de păr MoistureProtect are un senzor infraroşu care măsoară încontinuu temperatura optimă pentru uscarea părului, conservându-i hidratarea naturală.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

Amplifică strălucirea şi conservă hidratarea naturală a părului

Păr frumos, complet protejat

  • Tehnologie MoistureProtect

  • Putere de uscare de 2300 W

  • Îngrijire cu ioni pentru un păr lucios

Tehnologia MoistureProtect conservă hidratarea naturală a părului

Tehnologia MoistureProtect conservă hidratarea naturală a părului

Tehnologia MoistureProtect controlează şi adaptează temperatura pentru a amplifica strălucirea şi a conserva hidratarea naturală a părului. Protejează părul împotriva supraîncălzirii, asigurând întotdeauna temperatura optimă. Bucură-te de un păr frumos, complet protejat.

Senzor inteligent MoistureProtect

Senzor inteligent MoistureProtect

Senzorul cu infraroşu MoistureProtect monitorizează şi adaptează încontinuu temperatura de uscare, pentru a se potrivi nevoilor părului tău. Senzorul inteligent măsoară temperatura părului tău în timp ce îl usuci, pentru a preveni pierderea hidratării şi deteriorarea cuticulelor. Păstrarea hidratării părului asigură un păr mai fin, mai strălucitor şi mai sănătos. Poţi porni/opri senzorul în funcţie de nevoile tale.

2300 W pentru uscare rapidă, de înaltă performanţă

Acest uscător de păr profesional de 2300 W are şase setări de viteză şi căldură. Combinaţia rezultată de putere, viteză şi tehnologie fac uscarea şi coafarea părului mai uşoare, mai rapide şi mai delicate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

698

Recenzii

96%

recomandă acest produs

26/03/2023

România

România

Foarte mulțumită ! Silențios ,puternic !Il ador

Recomand cu încredere! Îmi aranjează buclele minunat !

Avantaje

Puternic și destul de silențios

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

10/12/2022

România

România

Cumpărător verificat

Un uscător foarte bun

Recomand tuturor. Este un uscător care usucă foarte repede, fara a arde firul de păr.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

01/05/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Îmi place mult cum îmi face părul, este mult fin și rămâne hidratat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

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