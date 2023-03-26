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Tehnologie MoistureProtect
Putere de uscare de 2300 W
Îngrijire cu ioni pentru un păr lucios
Tehnologia MoistureProtect controlează şi adaptează temperatura pentru a amplifica strălucirea şi a conserva hidratarea naturală a părului. Protejează părul împotriva supraîncălzirii, asigurând întotdeauna temperatura optimă. Bucură-te de un păr frumos, complet protejat.
Senzorul cu infraroşu MoistureProtect monitorizează şi adaptează încontinuu temperatura de uscare, pentru a se potrivi nevoilor părului tău. Senzorul inteligent măsoară temperatura părului tău în timp ce îl usuci, pentru a preveni pierderea hidratării şi deteriorarea cuticulelor. Păstrarea hidratării părului asigură un păr mai fin, mai strălucitor şi mai sănătos. Poţi porni/opri senzorul în funcţie de nevoile tale.
Acest uscător de păr profesional de 2300 W are şase setări de viteză şi căldură. Combinaţia rezultată de putere, viteză şi tehnologie fac uscarea şi coafarea părului mai uşoare, mai rapide şi mai delicate.
4.8
din 5
698
Recenzii
96%
recomandă acest produs
RamyRamona
26/03/2023
România
Foarte mulțumită ! Silențios ,puternic !Il ador
Recomand cu încredere! Îmi aranjează buclele minunat !
Avantaje
Puternic și destul de silențios
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Florentina S.
10/12/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un uscător foarte bun
Recomand tuturor. Este un uscător care usucă foarte repede, fara a arde firul de păr.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
01/05/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Îmi place mult cum îmi face părul, este mult fin și rămâne hidratat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect