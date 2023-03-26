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  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
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  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
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  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
  • Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos

Producție oprită

DryCare PrestigeUscător de păr MoistureProtect

HP8280/00

4.8
| (698) Recenzii | 96% recomandă acest produs

1 premiu

Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos
Uscătorul de păr MoistureProtect are un senzor infraroşu care măsoară continuu temperatura optimă pentru a-ţi usca părul, conservându-i hidratarea naturală.
Vezi toate beneficiile

Nivel optim de hidratare, păr strălucitor şi mătăsos

Conservă hidratarea pentru păr strălucitor şi sănătos

  • Senzor MoistureProtect

  • 2300 W

  • Tratament cu ioni

  • Jet de aer rece

Senzor MoistureProtect

Senzor MoistureProtect

Tehnologia inovatoare cu infraroşu MoistureProtect monitorizează şi adaptează continuu temperatura de uscare în funcţie de nevoile părului tău. Senzorul inteligent măsoară temperatura la suprafaţa părului de 4000 de ori într-o sesiune de uscare şi reglează căldura pentru a preveni deshidratarea şi deteriorarea cuticulelor. Se asigură astfel un nivel optim de hidratare, iar părul este strălucitor şi mătăsos. Poţi activa şi dezactiva senzorul după cum doreşti.

Protecţie perfectă a umezelii datorită senzorului exclusiv

Utilizează tehnologia cu infraroşu pentru diagnosticarea părului şi adaptează temperatura pentru a menţine hidratarea naturală a acestuia.

Protecţie la supraîncălzire

Setarea ThermoProtect furnizează temperatura optimă de uscare şi asigură protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux puternic de aer, vei obţine cele mai bune rezultate, într-un mod delicat.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-612378

Recenzii

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4.8

din 5

698

Recenzii

96%

recomandă acest produs

26/03/2023

România

România

Foarte mulțumită ! Silențios ,puternic !Il ador

Recomand cu încredere! Îmi aranjează buclele minunat !

Avantaje

Puternic și destul de silențios

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

10/12/2022

România

România

Cumpărător verificat

Un uscător foarte bun

Recomand tuturor. Este un uscător care usucă foarte repede, fara a arde firul de păr.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

01/05/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Îmi place mult cum îmi face părul, este mult fin și rămâne hidratat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect

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