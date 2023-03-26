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Producție oprită
Senzor MoistureProtect
2300 W
Tratament cu ioni
Jet de aer rece
Tehnologia inovatoare cu infraroşu MoistureProtect monitorizează şi adaptează continuu temperatura de uscare în funcţie de nevoile părului tău. Senzorul inteligent măsoară temperatura la suprafaţa părului de 4000 de ori într-o sesiune de uscare şi reglează căldura pentru a preveni deshidratarea şi deteriorarea cuticulelor. Se asigură astfel un nivel optim de hidratare, iar părul este strălucitor şi mătăsos. Poţi activa şi dezactiva senzorul după cum doreşti.
Utilizează tehnologia cu infraroşu pentru diagnosticarea părului şi adaptează temperatura pentru a menţine hidratarea naturală a acestuia.
Setarea ThermoProtect furnizează temperatura optimă de uscare şi asigură protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux puternic de aer, vei obţine cele mai bune rezultate, într-un mod delicat.
Premii
4.8
din 5
698
Recenzii
96%
recomandă acest produs
RamyRamona
26/03/2023
România
Foarte mulțumită ! Silențios ,puternic !Il ador
Recomand cu încredere! Îmi aranjează buclele minunat !
Avantaje
Puternic și destul de silențios
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Florentina S.
10/12/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un uscător foarte bun
Recomand tuturor. Este un uscător care usucă foarte repede, fara a arde firul de păr.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
01/05/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Îmi place mult cum îmi face părul, este mult fin și rămâne hidratat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8281/00 Uscător de păr MoistureProtect