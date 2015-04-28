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Producție oprită

Uscător de păr

HP8270/00

5

| (30) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscare mai sănătoasă cu senzor inovator

Uscătorul de păr Philips ActiveCare este echipat cu senzorul unic TempPrecision™, care măsoară temperatura părului şi reduce automat temperatura, imediat după uscarea părului. Umiditatea sănătoasă rămâne în păr.

Vezi toate beneficiile

Uscare delicată a părului

Uscare mai sănătoasă cu senzor inovator

  • 2300 W

  • Senzor TempPrecision

  • Îngrijire cu ioni

  • 6 setări de viteză/temperatură

100% protecţie împotriva supraîncălzirii părului cu TempPrecision

100% protecţie împotriva supraîncălzirii părului cu TempPrecision

Senzorul TempPrecision™ unic măsoară temperatura părului în timpul uscării şi reduce automat temperatura, imediat după uscarea părului. Umiditatea sănătoasă rămâne în firul de păr, astfel încât acesta să rămână sănătos şi strălucitor. Lampa cu LED din partea de sus a uscătorului indică întotdeauna dacă senzorul este pornit.

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.

Îngrijire sporită cu elementele ceramice, care oferă încălzire puternică IR

Îngrijire sporită cu elementele ceramice, care oferă încălzire puternică IR

Elementul ceramic generează căldură IR, cu un efect delicat, care ajută uscarea părului din interior şi îl protejează împotriva uscării excesive, fără a face compromisuri în ceea ce priveşte viteza şi eficienţa.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

30

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów

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