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Producție oprită
Uscare mai sănătoasă cu senzor inovator
Uscătorul de păr Philips ActiveCare este echipat cu senzorul unic TempPrecision™, care măsoară temperatura părului şi reduce automat temperatura, imediat după uscarea părului. Umiditatea sănătoasă rămâne în păr.
2300 W
Senzor TempPrecision
Îngrijire cu ioni
6 setări de viteză/temperatură
Senzorul TempPrecision™ unic măsoară temperatura părului în timpul uscării şi reduce automat temperatura, imediat după uscarea părului. Umiditatea sănătoasă rămâne în firul de păr, astfel încât acesta să rămână sănătos şi strălucitor. Lampa cu LED din partea de sus a uscătorului indică întotdeauna dacă senzorul este pornit.
Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.
Elementul ceramic generează căldură IR, cu un efect delicat, care ajută uscarea părului din interior şi îl protejează împotriva uscării excesive, fără a face compromisuri în ceea ce priveşte viteza şi eficienţa.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
30
Recenzii
100%
recomandă acest produs
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów
Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8270/00 Suszarka do włosów