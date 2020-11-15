ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

Producție oprită

DryCare AdvancedUscător de păr

HP8232/00

4.9
| (235) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
Protejează-ţi părul şi bucură-te de rezultatele rapide de uscare. Acest uscător de păr are mai multe setări de viteză şi temperatură. Dispune de ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură constantă, care îngrijeşte, şi Ionic Care pentru strălucirea părului drept.
Vezi toate beneficiile

cu difuzor de volum şi cap de coafare de 14 mm.

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Îngrijire cu ioni

  • Difuzor de volum

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Profesional 2200 W pentru volum perfect.

Profesional 2200 W pentru volum perfect.

Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

235

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3

15/11/2020

România

România

Bun!

Produs foarte bun. Puternic, destul de silentios. Fiabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

25/06/2020

România

România

Excelent

Recomand cu încredere mai ales pentru persoanele cu părul ondulat

Avantaje

Părul este aranjat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

08/03/2020

România

România

Un produs care isi merita banii.

Am ales sa scriu aceasta recenzie deoarece stiu cat de mult conteaza acest lucru atunci cand esti pe cale de a cumpara ceva online. Sunt foarte multumita de acest uscator de par! Am 20 de ani si am cumparat acest uscator de par din primul meu salar ^^ Il recomand indiferent de varsta, pana si bunica foloseste uscatorul meu chiar daca are si ea unul ( de la o alta firma )

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips