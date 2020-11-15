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Producție oprită
ThermoProtect Ionic
2200 W
Îngrijire cu ioni
Difuzor de volum
Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.
Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
4.9
din 5
235
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Sorin69
15/11/2020
România
Bun!
Produs foarte bun. Puternic, destul de silentios. Fiabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Emi31
25/06/2020
România
Excelent
Recomand cu încredere mai ales pentru persoanele cu părul ondulat
Avantaje
Părul este aranjat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
bellatrix134340
08/03/2020
România
Un produs care isi merita banii.
Am ales sa scriu aceasta recenzie deoarece stiu cat de mult conteaza acest lucru atunci cand esti pe cale de a cumpara ceva online. Sunt foarte multumita de acest uscator de par! Am 20 de ani si am cumparat acest uscator de par din primul meu salar ^^ Il recomand indiferent de varsta, pana si bunica foloseste uscatorul meu chiar daca are si ea unul ( de la o alta firma )
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr