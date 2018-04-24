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Usucă-ţi, coafează-ţi şi aranjează-ţi părul în stilul tău
Preia controlul asupra uscătorului de păr cu SalonDry Control. 2200 W de putere de uscare profesională, fluxul de aer ionic de 4 ori mai mare pentru protecţia părului şi setările multiple asigură rezultate strălucitoare excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.
2200 W
Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Conferiţi părului un volum intens cu tratamentul ionic. Acest uscător de păr emite de 4 x mai mulţi ioni negativi decât alte uscătoare de păr. Acest flux de ioni elimină mai multă electricitate statică, tratează părul şi netezeşte cuticulele părului. Străluciţi!
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
4.9
din 5
19
Recenzii
95%
recomandă acest produs
34256678
24/04/2018
România
Super bun si foarte usor de depozitat
Este foarte indamanos si usor de depozitat,recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr
Iwona855
25/09/2016
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
saralili
25/09/2016
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer