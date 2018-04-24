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Producție oprită

SalonDry ControlUscător de păr

HP8183/00

4.9

| (19) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Usucă-ţi, coafează-ţi şi aranjează-ţi părul în stilul tău

Preia controlul asupra uscătorului de păr cu SalonDry Control. 2200 W de putere de uscare profesională, fluxul de aer ionic de 4 ori mai mare pentru protecţia părului şi setările multiple asigură rezultate strălucitoare excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.

Vezi toate beneficiile

Uscător de păr SalonDry Control

Usucă-ţi, coafează-ţi şi aranjează-ţi părul în stilul tău

  • 2200 W

Profesional 2200 W pentru volum perfect.

Profesional 2200 W pentru volum perfect.

Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Tratament cu ioni de 4 ori mai rapid pentru strălucire absolută

Tratament cu ioni de 4 ori mai rapid pentru strălucire absolută

Conferiţi părului un volum intens cu tratamentul ionic. Acest uscător de păr emite de 4 x mai mulţi ioni negativi decât alte uscătoare de păr. Acest flux de ioni elimină mai multă electricitate statică, tratează părul şi netezeşte cuticulele părului. Străluciţi!

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

19

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2
1

24/04/2018

România

România

Super bun si foarte usor de depozitat

Este foarte indamanos si usor de depozitat,recomand cu incredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Uscător de păr

25/09/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

25/09/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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