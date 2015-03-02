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Îngrijire mai bună pentru părul tău
Controlează uscarea părului cu noul Care &Control de 1400 W
1400 W
Care&Control
Pliabil(e)
Acest uscător de păr de 1400 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Premii
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/70 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8116/70 Hairdryer