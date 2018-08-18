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Îngrijire esenţială pentru păr
Utilizează acest uscător de păr pentru îngrijire corespunzătoare în timpul stilizării
Salon Essential
uscător de păr
Acest uscător de păr de 1400 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
4.9
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ever4get2
18/08/2018
Magyarország
Kompakt. Utazáshoz tökéletes. Nagyon szeretem.
Utazásokkor használom leginkább a kis mérete miatt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Csak ajànlani tudom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8106/00 Salon Essential