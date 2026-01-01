Foarte precis pentru piele ca mătasea

Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează de la rădăcină chiar şi firele scurte de păr, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.