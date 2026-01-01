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Producție oprită

SatinelleEpilator

HP6608/01

Foarte precis pentru piele ca mătasea

Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează de la rădăcină chiar şi firele scurte de păr, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.

Vezi toate beneficiile

Prinde chiar şi cele mai scurte fire

Foarte precis pentru piele ca mătasea

  • Optimal start

Capac Opti-start cu masaj pentru o epilare eficientă şi delicată

Capac Opti-start cu masaj pentru o epilare eficientă şi delicată

Pentru contact maxim permanent cu pielea în timp ce vă relaxează pielea înaintea epilării, acest accesoriu mixt poziţionează epilatorul la unghiul optim pentru o epilare eficientă şi constantă

Accesoriu pentru ridicarea firelor, cu element de masaj

Accesoriu pentru ridicarea firelor, cu element de masaj

Ridică chiar şi firele de păr scurte pentru o epilare foarte precisă, în acelaşi timp relaxându-vă pielea pentru o epilare mai delicată.

Cap pentru radere zone sensibile, pentru piele delicată

Cap pentru radere zone sensibile, pentru piele delicată

Adaptat specific pentru pielea mai sensibilă, permiţând epilarea fină în zonele delicate.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

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