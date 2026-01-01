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Producție oprită
HP6608/01
Foarte precis pentru piele ca mătasea
Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează de la rădăcină chiar şi firele scurte de păr, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.
Optimal start
Pentru contact maxim permanent cu pielea în timp ce vă relaxează pielea înaintea epilării, acest accesoriu mixt poziţionează epilatorul la unghiul optim pentru o epilare eficientă şi constantă
Ridică chiar şi firele de păr scurte pentru o epilare foarte precisă, în acelaşi timp relaxându-vă pielea pentru o epilare mai delicată.
Adaptat specific pentru pielea mai sensibilă, permiţând epilarea fină în zonele delicate.
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