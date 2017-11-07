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Producție oprită

SatinPerfectEpilator

HP6581/00

4.8

| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Dezvăluie perfecţiunea pielii tale

Epilatorul Philips SatinPerfect cu sistemul SkinPerfect îndepărtează chiar şi firele de păr fine, scurte protejând în acelaşi timp pielea. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă pentru îngrijirea corporală de rutină din timpul duşului. Include epilatorul de precizie umed şi uscat, cap de radere cu pieptene şi pensete

Vezi toate beneficiile

Epilator cu sistem Skin Perfect

Dezvăluie perfecţiunea pielii tale

  • Umed şi uscat

  • Ediţia Deluxe

Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar şi firele fine, scurte

Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar şi firele fine, scurte

Acest epilator dispune de discuri ceramice texturate pentru îndepărtarea delicată chiar şi a celor mai fine fire de păr

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.

Pentru utilizarea umedă şi uscată

Pentru utilizarea umedă şi uscată

Pentru utilizare uscată şi umedă.

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2017

Magyarország

Magyarország

Superb!

A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator

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