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Dezvăluie perfecţiunea pielii tale
Epilatorul Philips SatinPerfect cu sistemul SkinPerfect îndepărtează chiar şi firele de păr fine, scurte protejând în acelaşi timp pielea. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă pentru îngrijirea corporală de rutină din timpul duşului. Include epilatorul de precizie umed şi uscat, cap de radere cu pieptene şi pensete
Umed şi uscat
Ediţia Deluxe
Acest epilator dispune de discuri ceramice texturate pentru îndepărtarea delicată chiar şi a celor mai fine fire de păr
Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.
Pentru utilizare uscată şi umedă.
4.8
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Johanna22
07/11/2017
Magyarország
Superb!
A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6581/00 Depilator