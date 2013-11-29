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Producție oprită
Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni
Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!
Total pentru corp şi faţă
Fără fir
Vă puteţi epila oriunde cu acest epilator fără fir. Până la 40 de minute de epilare fără a necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.
Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator
Małgorzatka
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator