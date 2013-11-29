ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional

Producție oprită

SatinPerfectEpilator

HP6576

5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!

Vezi toate beneficiile

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

  • Total pentru corp şi faţă

  • Fără fir

Până la 40 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Până la 40 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Vă puteţi epila oriunde cu acest epilator fără fir. Până la 40 de minute de epilare fără a necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute

Bara vibratoare pentru masaj stimulează şi calmează pielea

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6576 Epilator

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips