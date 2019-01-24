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Producție oprită
Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni
Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!
Ediţia Precision
Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare
Led-ul Opti-light încorporat evidenţiază clar firele de păr mici şi subţiri
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6574/20 Depilator