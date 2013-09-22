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Producție oprită
Bucură-te de o atingere de mătase.
Epilatorul Philips SatinSoft cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi maximizează igiena. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă în timpul activităţilor de rutină de la duş. Include un cap de radere cu pieptene pentru tuns.
Sistem de îngrijire a pielii
Umed şi uscat
Cap de ras
Designul Philips unic, care conţine perii hipoalergenice pentru o igienă optimă, se potriveşte perfect în mâna ta, pentru o manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi utilizat pe pielea udă şi uscată.
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare.
Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.
4.6
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator