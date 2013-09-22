ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

SatinSoftEpilator

HP6522/01

4.6

| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucură-te de o atingere de mătase.

Epilatorul Philips SatinSoft cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi maximizează igiena. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă în timpul activităţilor de rutină de la duş. Include un cap de radere cu pieptene pentru tuns.

Vezi toate beneficiile

Epilator cu sistem Skin Perfect

Bucură-te de o atingere de mătase.

  • Sistem de îngrijire a pielii

  • Umed şi uscat

  • Cap de ras

Perie de exfoliere pentru o piele şi mai strălucitoare.

Perie de exfoliere pentru o piele şi mai strălucitoare.

Designul Philips unic, care conţine perii hipoalergenice pentru o igienă optimă, se potriveşte perfect în mâna ta, pentru o manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi utilizat pe pielea udă şi uscată.

Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare.

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6522/01 Depilator

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips