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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
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Producție oprită

SatinSoftEpilator

HP6520/01

3.3

| (4) Recenzii

Bucură-te de o atingere de mătase.

Epilatorul SatinSoft de la Philips cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi maximizează igiena. Fără fir şi reîncărcabil, pentru utilizare confortabilă oricând doriţi. Include un capac pentru zona sensibilă.

Vezi toate beneficiile

Epilator cu sistem de îngrijire a pielii

Bucură-te de o atingere de mătase.

  • Sistem de îngrijire a pielii

  • Fără fir

Perie de exfoliere pentru o piele şi mai strălucitoare.

Perie de exfoliere pentru o piele şi mai strălucitoare.

Designul Philips unic, care conţine perii hipoalergenice pentru o igienă optimă, se potriveşte perfect în mâna ta, pentru o manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi utilizat pe pielea udă şi uscată.

Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare.

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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3.3

din 5

4

Recenzii

4
3

21/01/2017

România

România

Cumpărător verificat

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator

Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator

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