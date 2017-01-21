Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HP6520/01
Bucură-te de o atingere de mătase.
Epilatorul SatinSoft de la Philips cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi maximizează igiena. Fără fir şi reîncărcabil, pentru utilizare confortabilă oricând doriţi. Include un capac pentru zona sensibilă.
Sistem de îngrijire a pielii
Fără fir
Designul Philips unic, care conţine perii hipoalergenice pentru o igienă optimă, se potriveşte perfect în mâna ta, pentru o manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi utilizat pe pielea udă şi uscată.
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare.
Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.
3.3
din 5
4
Recenzii
Geanina
21/01/2017
România
Cumpărător verificat
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Epilator
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6520/01 Depilator