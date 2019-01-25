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Producție oprită
HP6519/01
Bucură-te de o atingere de mătase.
Epilatorul Philips SatinSoft cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi maximizează igiena. Include un capac pentru zona sensibilă.
Sistem de îngrijire a pielii
Capac pentru zone sensibile
Designul Philips unic, care conţine perii hipoalergenice pentru o igienă optimă, se potriveşte perfect în mâna ta, pentru o manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi utilizat pe pielea udă şi uscată.
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare.
Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.
3.8
din 5
4
Recenzii
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Depilator
Acest review a fost făcut pentru SatinSoft HP6519/01 Depilator