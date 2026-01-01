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Producție oprită
HP6511/00
Extradelicat, ultrarapid
Discurile ceramice îndepărtează firele de păr de la rădăcină, asigurând o piele netedă şi catifelată ca mătasea. Acest epilator reîncărcabil vă permite să vă epilaţi oricând, oriunde!
Fără fir
Stimulează cu delicateţe pielea, reducând senzaţia de epilare la minim şi conferind mai mult confort întregului proces de epilare.
Capul de epilare ceramic dispune de discuri hipoalergice, reducând riscul de iritare alergică a pielii.
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