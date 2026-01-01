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Producție oprită

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6511/00

Extradelicat, ultrarapid

Discurile ceramice îndepărtează firele de păr de la rădăcină, asigurând o piele netedă şi catifelată ca mătasea. Acest epilator reîncărcabil vă permite să vă epilaţi oricând, oriunde!

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Epilator fără cablu, cu masaj

Extradelicat, ultrarapid

  • Fără fir

Masaj sonic cu aloe vera

Masaj sonic cu aloe vera

Stimulează cu delicateţe pielea, reducând senzaţia de epilare la minim şi conferind mai mult confort întregului proces de epilare.

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Discuri hipoalergice cu înveliş anti-bacterian

Discuri hipoalergice cu înveliş anti-bacterian

Capul de epilare ceramic dispune de discuri hipoalergice, reducând riscul de iritare alergică a pielii.

Specificaţii tehnice

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