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Piele perfect netedă pentru mai mult timp
Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează firele de păr de la rădăcină, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.
Sensitive
În plus, discurile hipoalergenice asigură o igienă optimă.
Capul poate fi detaşat şi curăţat în jet de apă, pentru igienă mai bună
Minimizează senzaţia de smulgere şi calmează pielea după epilare
3.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Nika2323
20/05/2012
Polska
Doskonaly produkt dla kazdej kobiety
Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
17/12/2013
Polska
Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .
Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
15/05/2012
Polska
Dobry , ładny wygląd
aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator