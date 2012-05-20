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Producție oprită

SatinelleEpilator

HP6508/01

3.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Piele perfect netedă pentru mai mult timp

Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează firele de păr de la rădăcină, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.

Vezi toate beneficiile

Pielea rămâne mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile

Piele perfect netedă pentru mai mult timp

  • Sensitive

Acest sistem de epilare îndepărtează chiar şi părul de 0,5 mm

Acest sistem de epilare îndepărtează chiar şi părul de 0,5 mm

În plus, discurile hipoalergenice asigură o igienă optimă.

Cap de epilare complet lavabil pentru igienă mai bună

Cap de epilare complet lavabil pentru igienă mai bună

Capul poate fi detaşat şi curăţat în jet de apă, pentru igienă mai bună

Rolă dublă ondulată pentru masaj pentru o epilare foarte delicată

Rolă dublă ondulată pentru masaj pentru o epilare foarte delicată

Minimizează senzaţia de smulgere şi calmează pielea după epilare

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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3.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonaly produkt dla kazdej kobiety

Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .

Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry , ładny wygląd

aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6508/01 Epilator

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