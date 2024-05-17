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Producție oprită

SatinelleEpilator

HP6503/00

4.5

| (606) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Satinelle Ice Premium

Primul epilator ceramic premium cu răcire cu gheaţă şi sistem de masaj sonic.

Vezi toate beneficiile

Cel mai delicat epilator cu gheaţă şi masaj sonic

Satinelle Ice Premium

Sistem de masaj sonic

Masajul cu frecvenţă mare minimizează senzaţia de smulgere.

Discuri hipoalergice

Discuri hipoalergice

Reduc riscul de iritare alergică a pielii, deoarece este mult mai atent cu pielea dvs.

Răcitor Premium cu gheaţă

Urmează fiecare curbă a corpului dvs., perfect pentru o răcire optimă şi epilare blândă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

606

Recenzii

90%

recomandă acest produs

17/05/2024

România

România

Dispozitivul de atârnat,

Unde se găsește dispozitivul de atarnat, și dacă se poate comanda

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro FC6727/01

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro FC6727/01

09/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un aspirator excelent.

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Am acest aspirator de o lună și ceva, dar nu credeam ca o sa-l folosesc zilnic. Înainte de a avea acest aspirator foloseam un Roborok care aspira și spala singur. Acum zace pe parchet, căci Spid pro Aqua este uimitor. Datorită luminii de la capătul periei pot aspira și pe întuneric, atât de bun este. Pentru un apartament cu 3 camere este perfect. A... o să fiți uimiti cât praf se depune pe jos, insa cu ochiul liber zici ca este curat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6729/01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6729/01

25/11/2023

România

România

Excelent produsul

Foarte mulțumită de el. Recomand! Foarte ușor de folosit și extrem de bun..

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6718/01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6718/01

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