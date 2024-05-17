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Producție oprită
Satinelle Ice Premium
Primul epilator ceramic premium cu răcire cu gheaţă şi sistem de masaj sonic.
Masajul cu frecvenţă mare minimizează senzaţia de smulgere.
Reduc riscul de iritare alergică a pielii, deoarece este mult mai atent cu pielea dvs.
Urmează fiecare curbă a corpului dvs., perfect pentru o răcire optimă şi epilare blândă.
4.5
din 5
606
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Danutzaa
17/05/2024
România
Dispozitivul de atârnat,
Unde se găsește dispozitivul de atarnat, și dacă se poate comanda
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro FC6727/01
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro FC6727/01
Zaida 27
09/01/2024
România
Cumpărător verificat
Un aspirator excelent.
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Am acest aspirator de o lună și ceva, dar nu credeam ca o sa-l folosesc zilnic. Înainte de a avea acest aspirator foloseam un Roborok care aspira și spala singur. Acum zace pe parchet, căci Spid pro Aqua este uimitor. Datorită luminii de la capătul periei pot aspira și pe întuneric, atât de bun este. Pentru un apartament cu 3 camere este perfect. A... o să fiți uimiti cât praf se depune pe jos, insa cu ochiul liber zici ca este curat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6729/01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6729/01
AnaMaria2023
25/11/2023
România
Excelent produsul
Foarte mulțumită de el. Recomand! Foarte ușor de folosit și extrem de bun..
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6718/01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aspirator vertical fără fir SpeedPro Aqua FC6718/01