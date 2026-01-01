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Producție oprită
HP6492/00
Sistem de epilare unic cu discuri ceramice Philips
Datorită proprietăţilor calmante ale gheţii şi unui sistem de masaj integrat, noul Satinelle Ice reduce semnificativ durerea asociată în mod normal cu epilarea. Sistemul cu discuri ceramice hipoalergice este, de asemenea, delicat cu pielea sensibilă.
Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai puţină durere.
Urmăreşte conturul corpului pentru reducerea maximă a durerii în timpul epilării şi pentru un efect de răcire şi calmare a pielii după epilare.
Îngrijire mai bună a pielii prin reducerea riscului de iritare alergică a pielii.
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