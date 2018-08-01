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Producție oprită

Satinelle Ice

HP6491/00

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sistem de epilare unic cu discuri ceramice Philips

Datorită proprietăţilor calmante ale gheţii şi unui sistem de masaj integrat, noul Satinelle Ice reduce semnificativ durerea asociată în mod normal cu epilarea. Sistemul cu discuri ceramice hipoalergice este, de asemenea, delicat cu pielea sensibilă.

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Gheaţă şi masaj pentru o epilare mai delicată

Sistem de epilare unic cu discuri ceramice Philips

Dispozitiv pivotant de răcire cu gheaţă

Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai puţină durere.

Cap de răcire pivotant

Urmăreşte conturul corpului pentru reducerea maximă a durerii în timpul epilării şi pentru un efect de răcire şi calmare a pielii după epilare.

Cap de epilare ceramic hipoalergic

Îngrijire mai bună a pielii prin reducerea riscului de iritare alergică a pielii.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

22/06/2019

България

България

Лесен за употреба и отлични резултати!

Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

04/09/2015

Latvija

Latvija

iesaku!!

ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

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