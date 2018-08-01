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Producție oprită
Sistem de epilare unic cu discuri ceramice Philips
Datorită proprietăţilor calmante ale gheţii şi unui sistem de masaj integrat, noul Satinelle Ice reduce semnificativ durerea asociată în mod normal cu epilarea. Sistemul cu discuri ceramice hipoalergice este, de asemenea, delicat cu pielea sensibilă.
Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai puţină durere.
Urmăreşte conturul corpului pentru reducerea maximă a durerii în timpul epilării şi pentru un efect de răcire şi calmare a pielii după epilare.
Îngrijire mai bună a pielii prin reducerea riscului de iritare alergică a pielii.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Теда79
22/06/2019
България
Лесен за употреба и отлични резултати!
Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
murka
04/09/2015
Latvija
iesaku!!
ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice HP6491/00 Epilators