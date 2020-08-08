Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
pentru picioare
Epilator cu fir
Mâner confortabil
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta şi ajută la îndepărtarea confortabilă a părului. Şi şi arată excelent!
Acest epilator dispune de discuri delicate de epilare care îndepărtează chiar şi firele de păr de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.
Acest epilator dispune de un cap de epilare lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet de apă, pentru o igienă mai bună
4.7
din 5
318
Recenzii
97%
recomandă acest produs
08/08/2020
România
Super
Este foarte bun, ușor, compact și cu un design plăcut.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact
Sunset123
24/05/2020
România
Impresionata
Acest epilator l-am prins la o reducere super . Are toate accesoriile necesare , sunt mulțumită . Durerea este prezenta in timpul epilării , desigur aici depinde de fiecare dintre noi, dar depinde și de modelul epilatorului .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator
Costy75
02/05/2020
România
Foarte util !
Foarte bun, usor de folosit, cablul suficient de lung pentru a fi folosit oriunde. Pretul mic. Recomand.
Avantaje
Usor transportabil fiind foarte mic
Dezavantaje
Momentan nu am gasit dezavantaje
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact