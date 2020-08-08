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  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară

Producție oprită

Satinelle EssentialEpilator compact

HP6420/00

4.7
| (318) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Epilarea este de acum mai uşoară
Bucură-te de o piele delicată, ce durează, cu Philips Satinelle. Îndepărtează cu delicateţe chiar şi părul de 0,5 mm, de la rădăcină. Epilarea este uşoară cu mânerul ergonomic şi utilizarea cu cablu. Cap lavabil pentru igienă optimă.
Vezi toate beneficiile

Epilarea este de acum mai uşoară

  • pentru picioare

  • Epilator cu fir

  • Mâner confortabil

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta şi ajută la îndepărtarea confortabilă a părului. Şi şi arată excelent!

Discurile de epilare delicate îndepărtează firele de păr fără senzaţia de smulgere

Discurile de epilare delicate îndepărtează firele de păr fără senzaţia de smulgere

Acest epilator dispune de discuri delicate de epilare care îndepărtează chiar şi firele de păr de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Acest epilator dispune de un cap de epilare lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet de apă, pentru o igienă mai bună

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

318

Recenzii

97%

recomandă acest produs

08/08/2020

România

România

Super

Este foarte bun, ușor, compact și cu un design plăcut.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact

24/05/2020

România

România

Impresionata

Acest epilator l-am prins la o reducere super . Are toate accesoriile necesare , sunt mulțumită . Durerea este prezenta in timpul epilării , desigur aici depinde de fiecare dintre noi, dar depinde și de modelul epilatorului .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator

02/05/2020

România

România

Foarte util !

Foarte bun, usor de folosit, cablul suficient de lung pentru a fi folosit oriunde. Pretul mic. Recomand.

Avantaje

Usor transportabil fiind foarte mic

Dezavantaje

Momentan nu am gasit dezavantaje

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact

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