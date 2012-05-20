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Producție oprită
Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
Bucuraţi-vă de picioare netede timp îndelungat cu acest epilator de la Philips. Îndepărtează părul de la rădăcină, pentru eliminarea desăvârşită a părului şi pentru picioare fără fire de păr timp de până la patru săptămâni.
Cu capac pentru sporirea eficienţei
Capacul pentru sporirea eficienţei aşază epilatorul într-o poziţie optimă pentru îndepărtarea eficientă a părului
Acest epilator este echipat cu un sistem eficient de epilare care vă lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna dvs., pentru îndepărtarea confortabilă a părului. Şi arată excelent!
4.6
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator
LilyR
16/05/2012
Polska
Ogólnie to świetnie! ;)
Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6402/00 Epilator