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Producție oprită

Dispozitiv de retuşat tip creion

HP6392/00

4.9
| (25) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Piele fină în orice moment
Menţineţi-vă pielea catifelată. Oricând, oriunde. Noul aparat de tuns portabil de la Philips este un aparat discret de înfrumuseţare, ce face rapidă şi uşoară îndepărtarea celor mai fine fire de păr de pe corp. Este însoţit de o perie de curăţare pentru igienă suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Dispozitiv pt retuşuri corporale instantanee

Piele fină în orice moment

  • Corp

Cap de tundere de 26 mm pentru îndepărtarea uşoară a părului de pe corp

Cap de tundere de 26 mm pentru îndepărtarea uşoară a părului de pe corp

Capul de tundere cu aplicare pe corp este ideal pentru retuşuri rapide în deplasare. Capul de tundere de 26 mm asigură o utilizare rapidă şi uşoară pe zonele mici ale corpului (de ex., degete de la picioare, genunchi).

Suficient de mic pentru a-l lua oriunde

Suficient de mic pentru a-l lua oriunde

Fiind suficient de mic pentru a încăpea într-o geantă sau poşetă şi funcţionând cu baterii, îl poţi lua oriunde mergi. Baterie AAA inclusă.

Perie de curăţare inclusă, pentru a menţine dispozitivul igienic

Perie de curăţare inclusă, pentru a menţine dispozitivul igienic

Curăţă rapid dispozitivul de tundere şi menţine-l igienic cu ajutorul periei de curăţare incluse.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

25

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

13/08/2020

România

România

Supeer

Este potrivit pentru retușuri rapide, ideal pentru pielea sensibilă, nu m a dezamăgit până acum gama Philips. ❤

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

13/07/2020

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Elegant,usor de transportat,usor de folosit,discret.

Avantaje

Discret,usor de transportat,usor de manevrat,calitate executie ireprosabila

Dezavantaje

Functioneaza pe baterii,daca ar fi avut un acumulator reincarcabil ar fi fost mai bun

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

06/06/2019

România

România

Recomand

Merita cumparat, e finut, micut, foarte eficient. Nu doare, cand te epilezi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6393/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP6393/00 Dispozitiv de retuşat tip creion

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