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Producție oprită
Corp
Capul de tundere cu aplicare pe corp este ideal pentru retuşuri rapide în deplasare. Capul de tundere de 26 mm asigură o utilizare rapidă şi uşoară pe zonele mici ale corpului (de ex., degete de la picioare, genunchi).
Fiind suficient de mic pentru a încăpea într-o geantă sau poşetă şi funcţionând cu baterii, îl poţi lua oriunde mergi. Baterie AAA inclusă.
Curăţă rapid dispozitivul de tundere şi menţine-l igienic cu ajutorul periei de curăţare incluse.
4.9
din 5
25
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Alexa6
13/08/2020
România
Supeer
Este potrivit pentru retușuri rapide, ideal pentru pielea sensibilă, nu m a dezamăgit până acum gama Philips. ❤
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Tigru
13/07/2020
România
Cumpărător verificat
Excelent
Elegant,usor de transportat,usor de folosit,discret.
Avantaje
Discret,usor de transportat,usor de manevrat,calitate executie ireprosabila
Dezavantaje
Functioneaza pe baterii,daca ar fi avut un acumulator reincarcabil ar fi fost mai bun
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6392/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Daniela2912
06/06/2019
România
Recomand
Merita cumparat, e finut, micut, foarte eficient. Nu doare, cand te epilezi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6393/00 Dispozitiv de retuşat tip creion
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6393/00 Dispozitiv de retuşat tip creion