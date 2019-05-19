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Producție oprită
pentru picioare
O suprafaţă de ras
Funcţionare cu baterii
Capul de radere mic şi delicat vă protejează pielea, lăsând-o fină şi catifelată
Pentru o manevrare confortabilă
Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru utilizare optimă umedă sau uscată.
4.6
din 5
18
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Mioara50
19/05/2019
România
Extraordinar!
Un aparat ușor de folosit! Poate fi folosit și sub duș, și pe piele uscată. Nu irită pielea! Foarte bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
SimonaP
07/05/2019
România
Util preț accesibil.
Este perfect nu irita,bateriile tin foarte mult îl am de 3 ani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Ana30
07/05/2019
România
Foarte bun
Îl am de 4 ani și încă funcționează perfect,ff bun
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat