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  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară
  • Radere sigură şi uşoară

Producție oprită

SatinShave EssentialAparat de ras umed şi uscat

HP6306/00

Radere sigură şi uşoară

Cu acest aparat de ras te poţi rade pe întregul corp rapid, uşor şi sigur. Secretul este capul de radere mic, care taie rapid, în timp ce îţi protejează pielea. O piele fină şi catifelată după fiecare utilizare!

Vezi toate beneficiile

Radere sigură şi uşoară

  • pentru picioare

  • O suprafaţă de ras

  • Funcţionare cu baterii

Ultilizare umedă şi uscată

Ultilizare umedă şi uscată

Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru utilizare optimă umedă sau uscată.

Funcţionare cu baterii

Funcţionare cu baterii

Cu acest aparat de ras electric fără fir pentru femei, te poţi rade oriunde te-ai afla.

Folie hipoalergică

Folie hipoalergică

Folia hipoalergică previne iritaţiile şi erupţiile

Specificaţii tehnice

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