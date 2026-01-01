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Producție oprită
HP6306/00
Radere sigură şi uşoară
Cu acest aparat de ras te poţi rade pe întregul corp rapid, uşor şi sigur. Secretul este capul de radere mic, care taie rapid, în timp ce îţi protejează pielea. O piele fină şi catifelată după fiecare utilizare!
pentru picioare
O suprafaţă de ras
Funcţionare cu baterii
Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru utilizare optimă umedă sau uscată.
Cu acest aparat de ras electric fără fir pentru femei, te poţi rade oriunde te-ai afla.
Folia hipoalergică previne iritaţiile şi erupţiile
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