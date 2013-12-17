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Uscătorul de păr care vă oferă rezultatele pe care le doriţi
Preluaţi controlul coafării uscate cu ajutorul SalonDry Control. 2100 W putere de uscare profesională, flux de aer ionic pentru protecţia părului şi setări multiple înseamnă rezultate excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.
2100 W
Difuzorul de volum usucă în mod sănătos părul, reduce electricitatea statică şi creşte volumul prin difuzarea fluxului de aer în păr. Adaugă portanţă şi maximizează volumul, mai ales când este utilizat în zona calotei şi a rădăcinilor, făcându-l perfect pentru crearea buclelor şi a coafurilor elastice.
Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
grzystan
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
madralad
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer