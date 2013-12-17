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Producție oprită

SalonDry ControlUscător de păr

HP4983/00

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscătorul de păr care vă oferă rezultatele pe care le doriţi

Preluaţi controlul coafării uscate cu ajutorul SalonDry Control. 2100 W putere de uscare profesională, flux de aer ionic pentru protecţia părului şi setări multiple înseamnă rezultate excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.

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SalonDry Control

Uscătorul de păr care vă oferă rezultatele pe care le doriţi

  • 2100 W

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample

Difuzorul creşte volumul pentru bucle şi coafuri ample

Difuzorul de volum usucă în mod sănătos părul, reduce electricitatea statică şi creşte volumul prin difuzarea fluxului de aer în păr. Adaugă portanţă şi maximizează volumul, mai ales când este utilizat în zona calotei şi a rădăcinilor, făcându-l perfect pentru crearea buclelor şi a coafurilor elastice.

Professional 2100 W pentru volum perfect

Professional 2100 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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