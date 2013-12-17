Uscătorul de păr care vă oferă rezultatele pe care le doriţi

Preluaţi controlul coafării uscate cu ajutorul SalonDry Control. 2100 W putere de uscare profesională, flux de aer ionic pentru protecţia părului şi setări multiple înseamnă rezultate excelente, de la uscat la aranjat şi la coafat.