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  • Uscare rapidă cu strălucire maximă
  • Uscare rapidă cu strălucire maximă
  • Uscare rapidă cu strălucire maximă
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  • Uscare rapidă cu strălucire maximă
  • Uscare rapidă cu strălucire maximă

Producție oprită

DryCare EssentialUscător de păr

HP4935/22

4.8
| (62) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Uscare rapidă cu strălucire maximă
SalonDry ION combină tehnologia cu ioni cu 2000 W putere de uscare - pentru a usca rapid părul, adăugând strălucire. Cu siguranţă cea mai bună experienţă de uscare a părului.
Vezi toate beneficiile

Uscător de păr SalonDry ION

Uscare rapidă cu strălucire maximă

  • Îngrijire cu ioni

  • 2000 W

  • 6 trepte de încălzire şi viteză

  • Jet de aer rece

2000 W profesional pentru volum perfect

2000 W profesional pentru volum perfect

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

6 setări flexibile pentru viteză şi temperatură

6 setări flexibile pentru viteză şi temperatură

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

62

Recenzii

100%

recomandă acest produs

1

10/05/2019

România

România

Un produs puternic

Este un produs foarte bun și ușor de folosit. Nu deteriorează firul de par și usucă foarte repede cu putere mare, îl am de aproape 7 ani și încă este ca și nou!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

30/07/2018

România

România

Foarte eficient!

Rezultate foarte rapide in uscarea si coafarea parului!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential HP4935/22 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential HP4935/22 Uscător de păr

15/01/2018

România

România

Raport calitate-pret bun

Am cumparat acest uscator acum aprox.5 ani, usuca bine si intr-un timp record, este rezistent ,raport calitate-pret excelent!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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