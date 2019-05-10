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Producție oprită
Îngrijire cu ioni
2000 W
6 trepte de încălzire şi viteză
Jet de aer rece
4.8
din 5
62
Recenzii
100%
recomandă acest produs
TesterphilipsLaura
10/05/2019
România
Un produs puternic
Este un produs foarte bun și ușor de folosit. Nu deteriorează firul de par și usucă foarte repede cu putere mare, îl am de aproape 7 ani și încă este ca și nou!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Lisa
30/07/2018
România
Foarte eficient!
Rezultate foarte rapide in uscarea si coafarea parului!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential HP4935/22 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential HP4935/22 Uscător de păr
Mara30
15/01/2018
România
Raport calitate-pret bun
Am cumparat acest uscator acum aprox.5 ani, usuca bine si intr-un timp record, este rezistent ,raport calitate-pret excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer