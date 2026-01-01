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  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii

Producție oprită

Lampă cu raze infraroşii InfraCare

HP3641

Eliminarea eficientă a durerii
Philips InfraCare asigură eliminarea eficientă a durerilor musculare sau articulare. Căldura infraroşie de 650 W este foarte confortabilă şi penetrează adânc pielea, îmbunătăţind circulaţia sanguină, prin urmare eliminând eficient durerea în zonele de jumătate de corp de 60x40 cm.
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Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Eliminarea eficientă a durerii

  • 650 W

  • Tratament jumătate de corp

  • Înălţime 63,5 cm

Lampă cu halogen cu raze infraroşii de 650 W

Lampă cu halogen cu raze infraroşii de 650 W

Philips InfraCare HP 3643 a fost optimizat pentru eliminarea eficientă a durerii în zone de 60 x 40 cm, cum ar fi tot spatele, ambii umerii şi gâtul sau coapsele. InfraCare dispune de tehnologia inovativă a lămpilor cu infraroşu. Optica specială, filtrul şi lampa de halogen puternică de 650 W au fost optimizate pentru a oferi un tratament pentru jumătate de corp (60 x 40 cm) şi o căldură mult mai confortabilă, deoarece căldura razelor infraroşii este distribuită mai uniform.

Unghi reglabil cu rotire

Unghi reglabil cu rotire

InfraCare HP 3643 este uşor de utilizat la tratament pentru jumătate de corp şi pentru diferite situaţii (de ex. în timp ce staţi întins pe pat sau pe o canapea) datorită flexibilităţii sale maxime. Pe lângă reglarea în înălţime, carcasa lămpii poate fi poziţionată uşor pentru a trata în mod optim partea dreaptă a corpului, deplasând carcasa lămpii într-o poziţie orizontală sau verticală (stânga/dreapta 90 de grade) şi prin înclinarea ei în sus sau în jos (45 de grade).

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroşii penetrează adânc pielea, stimulând circulaţia sanguină şi încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt liniştiţi, aceştia se relaxează. Deoarece face ţesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea şi face articulaţiile mai flexibile.

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