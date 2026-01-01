Unghi reglabil cu rotire

InfraCare HP 3643 este uşor de utilizat la tratament pentru jumătate de corp şi pentru diferite situaţii (de ex. în timp ce staţi întins pe pat sau pe o canapea) datorită flexibilităţii sale maxime. Pe lângă reglarea în înălţime, carcasa lămpii poate fi poziţionată uşor pentru a trata în mod optim partea dreaptă a corpului, deplasând carcasa lămpii într-o poziţie orizontală sau verticală (stânga/dreapta 90 de grade) şi prin înclinarea ei în sus sau în jos (45 de grade).