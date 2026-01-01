Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroşii penetrează adânc pielea, stimulând circulaţia sanguină şi încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt liniştiţi, aceştia se relaxează. Deoarece face ţesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea şi face articulaţiile mai flexibile.