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  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii
  • Eliminarea eficientă a durerii

Producție oprită

Lampă cu raze infraroşii InfraCare

HP3631

Eliminarea eficientă a durerii
Philips InfraCare asigură eliminarea eficientă a durerilor musculare sau articulare. Lampa cu infraroşu de 300 W este foarte confortabilă, iar căldura infraroşie penetrează adânc în piele, stimulează circulaţia sanguină şi elimină eficient durerea în „zonele” ţintă de 40x30 cm.
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Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Eliminarea eficientă a durerii

  • 300 W

  • Zonă de tratament localizat

  • Temporizator digital

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroşii penetrează adânc pielea, stimulând circulaţia sanguină şi încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt liniştiţi, aceştia se relaxează. Deoarece face ţesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea şi face articulaţiile mai flexibile.

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