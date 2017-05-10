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Producție oprită
150 W
S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroşii penetrează adânc pielea, stimulând circulaţia sanguină şi încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt liniştiţi, aceştia se relaxează. Deoarece face ţesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea şi face articulaţiile mai flexibile.
Lampa cu infraroşu poate fi poziţionată uşor cu până la 40 grade invers.
Comutator de pornire/oprire uşoară, în spatele lămpii cu infraroşu, astfel încât aparatul nu trebuie să fie deconectat după fiecare tratament.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Avantaje
jednoduchost ovládání a funkce
Dezavantaje
žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP3616 Infračervená lampa InfraPhil