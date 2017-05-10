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  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
  • Elimină durerile musculare
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Producție oprită

Lampă cu infraroşii InfraPhil

HP3616

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Elimină durerile musculare
Căldură profundă şi concentrată de la lampa cu infraroşu
Vezi toate beneficiile

Căldură infraroşie profundă şi concentrată

Elimină durerile musculare

  • 150 W

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

Căldura razelor infraroşii penetrează adânc

S-a demonstrat că lumina infraroşie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulaţii anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroşii penetrează adânc pielea, stimulând circulaţia sanguină şi încălzind muşchii. Pe măsură ce muşchii sunt liniştiţi, aceştia se relaxează. Deoarece face ţesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea şi face articulaţiile mai flexibile.

Unghi reglabil

Unghi reglabil

Lampa cu infraroşu poate fi poziţionată uşor cu până la 40 grade invers.

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Comutator de pornire/oprire uşoară, în spatele lămpii cu infraroşu, astfel încât aparatul nu trebuie să fie deconectat după fiecare tratament.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Avantaje

jednoduchost ovládání a funkce

Dezavantaje

žádné

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

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