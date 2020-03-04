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Producție oprită
Design elegant, conceput să dureze
Acest fierbător conceput inteligent îţi permite să citeşti cantitatea de apă din orice unghi, în timp ce elimină eficient depunerile de calcar graţie filtrului cu microsită. Fierbere fiabilă şi eficientă, durată lungă de viaţă!
1,5 l
2200 W
Plastic
Indicator de nivel de apă uşor de citit din orice unghi datorită materialului transparent. Dungile fine arată cantitatea de apă şi numărul de ceşti.
Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
Premii
4.8
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
PAVELLA
04/03/2020
România
Cumpărător verificat
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9336/21 Fierbător
marioo75
12/12/2017
Polska
niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania
na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Czajnik
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Чайник