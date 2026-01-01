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Producție oprită
HD9324/50
Proiectat să dureze
Fierbătorul electric, metalic şi elegant, de culoarea şampaniei, fabricat din oţel inoxidabil şi cu o tehnologie de comandă concepută în Marea Britanie, este sigur şi rezistent, pentru o durată lungă de viaţă
1,7 litri
2200 W
Metal de culoarea şampaniei
Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.
Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
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