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Producție oprită

Fierbător

HD9324/50

Proiectat să dureze

Fierbătorul electric, metalic şi elegant, de culoarea şampaniei, fabricat din oţel inoxidabil şi cu o tehnologie de comandă concepută în Marea Britanie, este sigur şi rezistent, pentru o durată lungă de viaţă

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Conceput pentru o durată lungă de viaţă

Proiectat să dureze

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Metal de culoarea şampaniei

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Specificaţii tehnice

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