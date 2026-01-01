Alege între 2 reţete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă

Pregăteşte-ţi ceaşca de cafea favorită reglând concentraţia şi intensitatea gustului. Cu funcţia de selectare a concentraţiei de pe aparatul tău SENSEO®, poţi alege între o cafea scurtă şi tare şi una lungă şi slabă.