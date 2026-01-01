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  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Standard Product Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine

Producție oprită

SENSEO® UpAparat de cafea cu paduri

HD7880/11

Cafea delicioasă intensă cu o singură apăsare de buton

Îmbogăţeşte-ţi momentele în care-ţi savurezi cafeaua cu aparatul de cafea premiat SENSEO® Up cu paduri, mic şi uşor de utilizat. Cel mai compact design al său oferă cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă doar printr-o simplă apăsare de buton

Vezi toate beneficiile

Cel mai compact aparat SENSEO® de până acum

Cafea delicioasă intensă cu o singură apăsare de buton

  • Funcţie de selectare a concentraţiei

  • Alb polar

  • Cel mai compact Senseo de până acum

Alege între 2 reţete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă

Alege între 2 reţete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă

Pregăteşte-ţi ceaşca de cafea favorită reglând concentraţia şi intensitatea gustului. Cu funcţia de selectare a concentraţiei de pe aparatul tău SENSEO®, poţi alege între o cafea scurtă şi tare şi una lungă şi slabă.

Oprire automată directă pentru economie de energie şi siguranţă

Oprire automată directă pentru economie de energie şi siguranţă

Aparatul tău de cafea SENSEO® se opreşte automat imediat după preparare, permiţându-ţi să economiseşti energie.

Pornire directă pentru a prepara cafea cu o singură atingere

Pornire directă pentru a prepara cafea cu o singură atingere

Funcţia de pornire directă îţi permite să porneşti aparatul de cafea SENSEO® şi să îţi prepari cafeaua cu o singură atingere de buton.

Specificaţii tehnice

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