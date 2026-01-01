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Producție oprită
HD7880/11
Cafea delicioasă intensă cu o singură apăsare de buton
Îmbogăţeşte-ţi momentele în care-ţi savurezi cafeaua cu aparatul de cafea premiat SENSEO® Up cu paduri, mic şi uşor de utilizat. Cel mai compact design al său oferă cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă doar printr-o simplă apăsare de buton
Funcţie de selectare a concentraţiei
Alb polar
Cel mai compact Senseo de până acum
Pregăteşte-ţi ceaşca de cafea favorită reglând concentraţia şi intensitatea gustului. Cu funcţia de selectare a concentraţiei de pe aparatul tău SENSEO®, poţi alege între o cafea scurtă şi tare şi una lungă şi slabă.
Aparatul tău de cafea SENSEO® se opreşte automat imediat după preparare, permiţându-ţi să economiseşti energie.
Funcţia de pornire directă îţi permite să porneşti aparatul de cafea SENSEO® şi să îţi prepari cafeaua cu o singură atingere de buton.
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