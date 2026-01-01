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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30

Producție oprită

Pure EssentialsCafetieră

HD7686/30

Exact aşa cum îţi place

Această cafetieră sofisticată Philips HD7686/30 combină calitatea excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Caracteristica de control al concentraţiei vă permite să preparaţi cafeaua pe gustul dvs., graţie scalei pentru cafea integrate

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My Aroma Control pentru setarea concentraţiei personale

Exact aşa cum îţi place

  • Cu vas de sticlă

  • Fabricat în Germania

  • Alb

1.400 Waţi

1.400 Waţi

Pompa pentru viteză ridicată a cafetierei de la Philips îţi prepară cafeaua mai rapid cu o aromă optimă a cafelei.

Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei

Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei

Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la una medie sau tare.

Led indicator pentru detartrare

Aparatul de cafea Philips îţi aminteşte când trebuie detartrat. Detartrările regulate asigură gustul optim al cafelei şi previn depunerile de calcar de la apa de la robinet.

Specificaţii tehnice

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