Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HD7686/30
Exact aşa cum îţi place
Această cafetieră sofisticată Philips HD7686/30 combină calitatea excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Caracteristica de control al concentraţiei vă permite să preparaţi cafeaua pe gustul dvs., graţie scalei pentru cafea integrate
Cu vas de sticlă
Fabricat în Germania
Alb
Pompa pentru viteză ridicată a cafetierei de la Philips îţi prepară cafeaua mai rapid cu o aromă optimă a cafelei.
Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la una medie sau tare.
Aparatul de cafea Philips îţi aminteşte când trebuie detartrat. Detartrările regulate asigură gustul optim al cafelei şi previn depunerile de calcar de la apa de la robinet.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Accesează piesele şi accesoriile
Recenzii