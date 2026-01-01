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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21

Producție oprită

Viva CollectionCafetieră

HD7564/21

Cafea excelentă până la ultima picătură

Această cafetieră Philips elegantă vă permite să savuraţi o aromă bogată graţie funcţiei de distribuire a aromei. Un vârf inteligent în cafetiera dvs. permite cafelei la filtru să circule pentru o distribuire optimă a aromei în întregul vas.

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Funcţie de distribuire a aromei

Cafea excelentă până la ultima picătură

  • Cu vas de sticlă

  • AromaSwirl

  • Negru şi metalic

Vasul Aroma păstrează aroma cafelei

Vasul Aroma păstrează aroma cafelei

Vasul Aroma de la Philips este fabricat din sticlă şi este creat pentru a păstra optim aroma cafelei.

1.000 Waţi

1.000 Waţi

Pompa cafetierei tale de la Philips va prepara cafeaua rapid.

Inel amortizor pentru protecţie şi stabilitate

Inel amortizor pentru protecţie şi stabilitate

Inelul amortizor din jurul vasului de sticlă oferă protecţie şi stabilitate îmbunătăţite.

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