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Producție oprită
HD7564/21
Cafea excelentă până la ultima picătură
Această cafetieră Philips elegantă vă permite să savuraţi o aromă bogată graţie funcţiei de distribuire a aromei. Un vârf inteligent în cafetiera dvs. permite cafelei la filtru să circule pentru o distribuire optimă a aromei în întregul vas.
Cu vas de sticlă
AromaSwirl
Negru şi metalic
Vasul Aroma de la Philips este fabricat din sticlă şi este creat pentru a păstra optim aroma cafelei.
Pompa cafetierei tale de la Philips va prepara cafeaua rapid.
Inelul amortizor din jurul vasului de sticlă oferă protecţie şi stabilitate îmbunătăţite.
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