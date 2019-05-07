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Producție oprită
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy