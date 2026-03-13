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Daily Collection Cafetieră
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HD7447/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/00 - English (US)
Savurează gustul şi aroma cafelei proaspăt măcinate cu această cafetieră fiabilă de la Philips. Cu Aroma twister, savurezi un gust optim la fiecare ceaşcă.
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