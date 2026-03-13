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Daily Collection Cafetieră

Producție oprită

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Daily CollectionCafetieră

HD7447/00

Daily Collection Cafetieră

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/00 - English (US)

  • PDF fişier, 23.3 kB
  • 13 March 2026

Savurează gustul şi aroma cafelei proaspăt măcinate cu această cafetieră fiabilă de la Philips. Cu Aroma twister, savurezi un gust optim la fiecare ceaşcă.

  • PDF fişier
  • 28 May 2026

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