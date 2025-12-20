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  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună
  • Pur şi simplu cafea bună

Producție oprită

Daily CollectionCafetieră

HD7447/00

4.8
| (25) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pur şi simplu cafea bună
Savurează gustul şi aroma cafelei proaspăt măcinate cu această cafetieră fiabilă de la Philips. Cu Aroma twister, savurezi un gust optim la fiecare ceaşcă.
Vezi toate beneficiile

Cu Aroma twister, pentru o experienţă optimă a gustului

Pur şi simplu cafea bună

  • Cu vas de sticlă

  • Alb

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.

Comutatorul de alimentare cu LED se aprinde când cafetiera este pornită

Comutatorul de alimentare cu LED se aprinde când cafetiera este pornită

Lumina roşie de pe butonul comutatorului iluminează atunci când cafetiera este pornită.

Capacitate de 1,2 litri pentru 2-15 ceşti

Capacitate de 1,2 litri pentru 2-15 ceşti

Această cafetieră poate prepara între 2 şi 10 ceşti de cafea (mari) /15 ceşti de cafea (mici). Aceasta înseamnă o cantitate maximă de 1,2 litri. Totuşi, cafetiera are un design compact şi ocupă puţin spaţiu în bucătărie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

25

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Avantaje

Всі За! Одноголосно!

Dezavantaje

Жодного члена родини!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Avantaje

Удобство, простота

Dezavantaje

Не выявил

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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