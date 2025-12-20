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Producție oprită
Cu vas de sticlă
Alb
Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de preparare.
Lumina roşie de pe butonul comutatorului iluminează atunci când cafetiera este pornită.
Această cafetieră poate prepara între 2 şi 10 ceşti de cafea (mari) /15 ceşti de cafea (mici). Aceasta înseamnă o cantitate maximă de 1,2 litri. Totuşi, cafetiera are un design compact şi ocupă puţin spaţiu în bucătărie.
4.8
din 5
25
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Avantaje
Всі За! Одноголосно!
Dezavantaje
Жодного члена родини!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Avantaje
Удобство, простота
Dezavantaje
Не выявил
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD7462/20 Кавоварка